【武漢肺炎】劏房戶家中僅剩4口罩　稱腳有舊患難排隊 (18:15)

79歲陳先生和妻子居於深水埗劏房，他說，家中僅剩4個口罩，但他腳部有舊患，難以長時間排隊，現依賴機構配給口罩。據他目測，屋內廁所的去水渠不設U形聚水器。

葵涌劏房住客大聯盟組織幹事黃耘娸表示，不少劏房以地台加建廁所，由於空間不足，可能以「直渠」去水，沒有裝上U形聚水器，容易令病毒傳入屋內；亦有劏房戶的鄰居正在自我隔離，但房間沒有窗，憂慮會受感染。

香港社會工作者總工會會長倫智偉表示，工會本月初查詢180多個社福單位，發現約六成單位的口罩存貨不足夠使用一個月，他促請政府向社福單位提供物資。社福界立法會議員邵家臻批評，政府應對措施緩慢，指出肺炎疫情是「人禍」。

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