兩人抗議隔離營涉襲警　提堂投訴警不當　官稱「我又唔係監警會」 (16:41)

報稱學生的李佳俊（18歲）被控本月2日在港鐵美孚站A出口外用障礙物堵路，以及襲擊警員X。文員陳曉陽（24歲）則被控本月2日，在美荔道與荔枝角交界用障礙物堵路，以及襲擊警司X。

控方申請將案件押後至4月1日在九龍城裁判法院再訊，不反對被告保釋，但要求法庭設嚴苛的保釋條件。據悉被告當日用綠色大型垃圾車堵路，被捕時打中警員的嘴唇，而被告頭部亦遭警員打中，需縫3針治療。

辯方投訴，次被告被捕時遭警員使用過分武力，惟裁判官吳重儀質疑「知道嚟做咩，我又唔係監警會」，辯方回應稱，會爭議部分證供，認為法庭應記錄在案，又稱被告在警署遭警員用黑布和黑膠袋笠頭，繼而「由頭打到腳」，被告事前看到7名警員在旁，惟不清楚什麼人打他，他事後遭警員恐嚇「唔好投訴，唔好搵律師，除非你以後唔再出嚟，否則一定搵到你」。

兩被告獲准以5000元保釋金、不准離港、分別遵守宵禁令，以及禁足美孚新邨3期百老匯街對出的荔枝角道至美孚站A出口，以及饒宗頤文化館、翠雅山房等條件保釋。

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