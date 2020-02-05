【武漢肺炎】25歲男病人居馬頭圍道　街坊斥政府遲遲未封關盼搬家防疫 (16:25)

馬頭圍道185號單位業主劉小姐表示，得悉有確診患者居於183號感到非常緊張，「我噚晚已經講晒畀所有人知！」由於183及185號唐樓相連，兩邊大廈樓梯互通，令她非常擔心，「我哋好驚呀！驚到阿姨震晒，唔知點算！」她不斷問記者該患者住幾樓，認為政府應該公布，令鄰居可防備，並應派員上樓消毒，不應只洗街。她說，農曆新年假期，年三十至初三曾返廣州探親，但知道內地疫情爆發，現在暫不敢回內地。

居於185號唐樓3樓的王小姐表示，對有鄰居感染非常擔心，「有地方搬的話，嗱嗱聲搬啦！但無地方搬，都唔知點算！」她家中有兩個兒子，而長女住在大學宿舍，「我叫佢唔好返嚟！」她說，家中只剩10多個口罩，故不准兒子外出，她又會以漂白水洗地，加強消毒，「我每日拖兩三次地」。她批評政府防疫「做得唔好」、「個政府廢嘅！」她認為政府「應該一早就封關」，「醫護人員出來罷工為咗咩？為咗香港市民做啲嘢，（政府）咩都做唔到」。

在馬頭圍道181號地下賣玉器10多年的蔡女士表示，雖然其店舖位於確診患者183號唐樓對面，但並未感到特別緊張，「平心靜氣」。戴着外科口罩的她表示，「有乜驚啫，你個個人都係咁㗎啦，你咪戴口罩囉，驚都無計，避唔到㗎！」被問到會否擔心感染，她說：「要嚟就嚟，邊個擋得住？」她指出，2003年SARS爆發期間，就是住在威爾斯親王醫院附近，「都唔驚！」她說，平日家中日日清潔，數十年來如是，亦有「倒滾水淥渠」，並非近日新型冠狀病毒傳播才做，她認為平日切忌亂吃東西，注重衛生便可防疫。

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