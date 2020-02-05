【武漢肺炎】旅遊業界指旅客減難經營　籲銀行加快批貸款紓困 (15:14)

主要接待東南亞旅行團，並擁有旅遊巴車隊的業界代表黃志偉表示，公司以往每月接待近百旅行團來港，但礙於社會事件，團數由去年7月起逐漸下跌，至12月「一個團都冇」。原本今年1月團數有回升，可是肺炎襲港又令旅客卻步，黃志偉透露現有超過20個旅行團「有晒機票」仍被迫取消。

另一業界代表劉瑞寧稱，公司原聘有23名旅遊巴司機，惟公司自去年9月起業積下跌九成，仍要支付維修、保險等成本，損失近400萬元。他續說，公司現只剩11名司機，他們靠底薪約4000元，加上兼職小巴司機等維生。

「冇錢供車供樓大聯盟」建議銀行處理旅遊巴按揭貸款時，能容許業界「還息唔還本」9個月，讓他們在艱難時期減少供款，稍作喘息。業界又稱，不少旅行社是小本經營，希望銀行能加快批出中小企貸款，以增加資金流紓困；並希望政府能撥出閒置用地，暫時提供超過1000個旅遊巴泊車位，以減少業界泊車成本。

立法會旅遊界議員姚思榮及航運交通界議員易志明都有出席記者會，他們同意以上建議，亦說政府處理反修例風波及肺炎疫情均有不足，有責任協助旅遊業渡過難關。

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