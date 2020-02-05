【武漢肺炎】工聯會倡口罩納《儲備商品條例》　規定價格及銷售安排 (15:20)

工聯會今日（5日）向政府遞交請願信，提出17點建議，包括將口罩納入《儲備商品條例》規定價格及銷售安排、透過醫療券制度向長者提供口罩，以及在有需要時「果斷、嚴厲地再收緊入境措施」，例如強制隔離入境人士，封閉更多關口、縮短開放時間。
工聯會立法會議員麥美娟表示，如不想跨境居住、工作的港人「經常出入關口」，政府應為他們在香港提供交通、住屋津貼，並指出這類港人很多都是基層。
對於特首林鄭月娥昨（4日）稱在全球搜購口罩不是很成功，着政府內部「慳啲使」，麥美娟表示防疫非行政管理措施，「戴唔戴口罩係防疫措施，應該專家話畀我哋知咩場合應該戴」。
至於停工安排，他們建議政府隨疫情發展，發放停工建議，成立抗疫基金，向疫情中仍需工作的清潔工、保安等發放津貼，以及即時推出為期半年的「緊急失業援助金」。
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