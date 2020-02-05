【武漢肺炎】工聯會倡口罩納《儲備商品條例》　規定價格及銷售安排 (15:20)

工聯會立法會議員麥美娟表示，如不想跨境居住、工作的港人「經常出入關口」，政府應為他們在香港提供交通、住屋津貼，並指出這類港人很多都是基層。

對於特首林鄭月娥昨（4日）稱在全球搜購口罩不是很成功，着政府內部「慳啲使」，麥美娟表示防疫非行政管理措施，「戴唔戴口罩係防疫措施，應該專家話畀我哋知咩場合應該戴」。

至於停工安排，他們建議政府隨疫情發展，發放停工建議，成立抗疫基金，向疫情中仍需工作的清潔工、保安等發放津貼，以及即時推出為期半年的「緊急失業援助金」。

武漢肺炎 相關報道：

「世界夢號」泊啟德郵輪碼頭 船上九成港人 未得衛生署許可不准下船

澳門今起關賭場15天 入境數字3小時跌逾三成

曾載港確診翁郵輪 船上10人確診3人為日本人

「世界夢號」曾載確診患者 旅客被拒高雄下船 郵輪今抵港郵輪碼頭

增3宗無外遊確診 袁國勇警告防變武漢 防護中心：或現隱形傳播 不排除社區爆發