【武漢肺炎】24小時4人確診　包括確診六旬漢妻女及瑪嘉烈56歲病人 (18:40)

她指出，最新一宗為56歲男子，住在青衣，於深圳工作，經常往返深圳及香港，他1月30日發燒、咳嗽及有痰，曾向私家醫生求醫，昨日（4日）情況轉差，由救護車送往瑪麗烈醫院並確診。

莊慧敏表示，第18宗為一名25歲男子，本身身體狀況良好，無外遊紀錄，一月中曾發燒和咳嗽，曾到私家醫院求醫，確診為甲型流感，服藥後有好轉，但其後再有發燒、咳嗽及有痰，他周一（3日）到浸會醫院求醫，照肺後發現有花，轉介到威爾斯親王醫院並確診。

她說，第19宗及20宗為兩母女，分別28歲及56歲，是第17宗男子的太太及女兒，兩人昨日發燒，被送入基督教聯合醫院並確診。

她指出，第7宗68歲女子，以及第16宗64歲女子，情況危殆，均於深切治療部接受治療，68歲女子需插喉，64歲女子則需使用呼吸機。

【14:25】另據了解，瑪嘉烈醫院再有一宗初步陽性個案，為一名56歲男子。

【13:56】消息稱，昨日（4日）新增的第17宗新型冠狀病毒確診個案、一名60歲男病人，其妻子和女兒亦確診，由聯合醫院轉至瑪嘉烈醫院隔離治療。本港此前已有18宗確診個案。

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