逾千人九龍灣排隊購口罩　有市民稱太薄　公司：不打算利用口罩賺錢 (14:55)

昨晚（4日）8時已到場排隊的江小姐，早上不小心把籌弄丟，朋友見狀給她一盒口罩。江小姐拆開口罩後發覺口罩很薄，疑沒有三層，表示若早知道便不會到場排隊，但不會怪罪售口罩公司，批評政府才是問題根源。江小姐家中已沒有口罩，現時一個口罩用兩日，其母更打算以廚房紙巾自製口罩。

排較後位置、因頸椎受傷需坐輪椅的鍾女士，今早坐頭班港鐵到場排隊，其家中所有口罩都是SARS時期留下的存貨，全部已過期，惟近日一直買不到口罩。她慨嘆說傷殘的人出門不便，到港鐵站上落需待職員協助使用升降平台，今日是她首次跨區買口罩，「傷殘人士都係排同一條隊，無辦法」，有市民見狀為她送上一包口罩，着她「唔好排」。

吳先生與兒子昨午5時許到場排隊，他曾到卓悅排隊但未能購得口罩。他說，以往未試過為買東西而通宵排隊，認為情況「非常恐怖」。兩父子質疑，並非人人如實填寫入境健康申報表，認為如政府肯全面封關，疫情爆發有限，批評政府失敗、失職，「講一套做一套」。

批發公司計劃經理羅先生表示，由於亞洲地區太多人採購口罩，公司派員到迪拜採購逾1萬盒口罩。今日已派出3000個籌，每人限買兩盒；之後再派5000個籌，每人限買一盒。他說，發售的口罩共有3款，資料顯示為正規外科口罩，公司亦曾作坊間測試，如口罩風琴位是否向下、能否做到防水等，希望市民相信並非黑心口罩。

羅先生續說，公司原本從事批發，基於社會情況才動用資源及同事力量回饋社會，一盒口罩售80元，「貼住成本去做，我哋唔打算用呢批口罩賺錢」。他說採購時遇困難，除語言溝通有障礙，公司亦需先投放大量資金。對於有市民昨午已到場排隊，他表示很痛心，希望有能力的企業仿效，「用自己力量，幫到自己之餘幫其他人」。

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