【醫護罷工】特首辦派代表接信　醫管局員工陣線：失望憤怒　今晚宣布聯合工業行動 (12:07)

余慧明稱，對此感失望及憤怒，表示今晚會與其他界別工會召開記者會，宣布聯合工業行動。她說，醫管局不停呼籲罷工者回心轉意，只要醫護訴求獲回應，工會便會號召所有員工馬上返回崗位。

有多個工會到場聲援，包括白領同行工會、香港言語治療師總工會、香港製藥及醫療儀器業職工總會等，另亦有多名區議員及立法會議員到場。職工盟主席吳敏兒表示，有區議員收集了至少3.5萬個市民簽名，支持醫護罷工。

醫管局今早表示，由於預計公立醫院會有大量醫護人員缺勤，緊急服務將繼續受到嚴重影響，只能透過有限人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所就診。

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