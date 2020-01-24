【武漢肺炎】衛生署公布家居檢疫者居住大廈名單　涉全港14區（附名單） (22:18)

新型冠狀病毒疫情持續擴散，政府昨（3日）宣布，14天內到過湖北省的香港居民須接受家居檢疫。衛生署衛生防護中心公布正接受14天家居檢疫者居住大廈名單，全港18區中，有14區有人正接受家居檢疫，涉事者家居檢疫最後日期由今日（4日）至下周四（13日）不等。
有家居檢疫者的地區包括：沙田區（天宇海、晴碧花園、顯徑邨）、北區（粉嶺中心）、荃灣區（碧堤半島）、深水埗區（石硤尾邨、榮昌邨）、西貢區（健明邨、怡明邨、日出康城、科大李達三葉耀珍伉儷李本俊會議大樓）、觀塘區（成運工業大廈）、黃大仙區（翠竹花園）、屯門區（友愛邨、美樂花園）、油尖旺區（鴻運大廈）、九龍城區（福興樓）、葵青區（葵芳邨）、元朗區（水邊圍邨、天富苑、嘉湖山莊）、中西區（生昌大廈）及大埔區（太和邨寶雅苑），其中西貢區涉及的大廈數目最多，達4棟。
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