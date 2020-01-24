【醫護罷工】醫管局：4400醫護缺勤佔人手逾5%　情況持續或需關急症室 (19:24)

醫管局聯網服務總監楊諦岡形容醫護罷工情況對醫院服務構成嚴重影響，如相關情況持續，不排除「迫不得已」刪減部分重要或緊急服務，包括急症室服務。

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，缺勤的醫護人員來自不同部門，受影響的服務廣泛，當中急症室服務有超過100人缺勤，導致部分醫院需刪減一個急症科病房。手術室則有超過一半護士和助理缺勤，目前只能維持緊急手術，令癌症手術受影響。腫瘤科和放射診斷科方面，亦超過一半放射治療師和診斷師缺勤，導致未開始療程的病人需改期，門診X光服務亦需暫停。

另外，新生嬰兒深切治療部有超過一半護士缺勤，張子峯稱由於新生嬰兒有特別的照顧方式，令局方調配人手時出現困難。

楊諦岡表示，據他所知，較多來自九龍中、九龍西和新界東聯網的醫護參與工業行動，形容他們的心聲和理據「全香港人都清楚聽到同明白」，醫管局在防疫角度上的看法亦與他們一致，願與他們保持溝通，並繼續向政府反映醫護人員的想法，呼籲醫護「停一停，諗一諗」、「回心轉意」繼續照顧病人。

被問到會否承諾不處分涉事醫護人員，楊諦岡稱醫管局有既定機制，公平一致地處理工業行動。他又說，得悉超過100名私家醫生表示願提供協助，醫管局3日前已聯絡他們，約50多人可就不同專科需要進行配對，惟目前未知是否已投入服務。

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