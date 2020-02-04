【武漢肺炎】確診64歲婦經營服裝店　佐敦恆豐中心清潔消毒 (20:23)

64歲女患者為服裝店Fresh Up店主，店舖於商場LG層，旁邊商舖的職員張小姐稱，中午12時許衛生署人員到場調查才得知事件，她說該患者與弟婦一同經營服裝店，已開店10多年，農曆年前未見患者有異樣，患者上周四（1月30日）曾返回服裝店，「佢個樣好似唔係幾舒服」。

張小姐稱，沒跟患者打招呼，她身體暫無恙，但仍感到擔心，「我都有家人仔女，我都驚，今日唔知打咗幾多次電話，同女兒講唔知點算」。她稱受訪前才使用消毒搓手液清潔雙手，保持個人衛生，現時仍會繼續上班。

另一名60歲確診男子居住於藍田康田苑裕康閣，記者下午到場。裕康閣多個出入口均已關上大閘，只剩下一個閘門出入，居民出入均戴上口罩。有住客稱，自年三十（1月24日）已沒有踏出家門口，靠家傭買食物及煮飯，今日首次出外。她表示疫情以來，屋苑均有消毒電梯大堂、後樓梯及電梯，她得悉大廈有人確診後表示擔心，因家中仍有兩老同住。

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