涉謊稱5同事發燒請假　37歲圓方兼職男保安造謠被捕　疑續約問題報復 (19:01)

據了解，該名37歲郭姓男子因使用無線電話傳送虛假信息，昨（3日）被警方拘捕。Whatsapp早前流傳一段錄音，錄音中男子呼籲市民不要前往西九龍站附近的Grand Austin、The Austin、圓方商場及附近建築物。錄音聲稱日前陸續有同事發燒，單是圓方商場已有5名保安同事發燒請假，客戶服務部亦有3人請假，Grand Austin、擎天半島、天璽亦陸續有保安及禮賓部員工生病，並指估計早前高鐵來港的帶菌者感染同事。

據了解，圓方的保安經理於1月29日晚上收到有關信息，懷疑是內部同事所為，經查證後鎖定其中一名員工，並於昨日報警，警方同日將其拘捕。消息稱，被捕保安向公司承認為自己所為，懷疑因續約問題發放假消息報復。

管理圓方的港鐵公司其後發聲明，稱經查證後，澄清有關錄音並非事實。對於網上謠言，港鐵公司會與相關部門跟進，以追究有關法律責任。

聲明又指出，港鐵公司會繼續加強旗下管理物業及商場的清潔，確保提供一個衛生與清潔的環境予住戶、商戶及顧客。

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