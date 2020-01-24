【武漢肺炎】港新增64宗懷疑個案　政府設新型冠狀病毒本地情況互動地圖 (18:26)

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港至今共呈報29宗屬醫護人員的懷疑個案，其中27人證實對新型冠狀病毒呈陰性反應，餘下兩人的樣本仍在化驗中。

另外，衛生防護中心與醫管局及政府資訊科技總監辦公室，昨晚（3日）推出新型冠狀病毒本港情況互動地圖，方便市民了解疫情最新情況，提供的資訊包括確診個案詳情、確診者曾到過的建築物及乘搭過航班、火車或船的名單等。

本報記者今日傍晚6時登入該網頁，發現地圖尚未更新最新資料，仍標註本港只有15宗確診個案，未包括新增的第16及17宗個案，亦未列出該兩宗個案的詳情。

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