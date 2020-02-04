【武漢肺炎】區議員天水圍屯門自發設檢疫站量體溫 (18:53)

「天水連線」成員之一、元朗區議員林進亦有參與。他表示，巴士客大多十分合作，願意停下量體溫，暫未發現有人發燒；若有人發燒，會說服及陪同對方到警署，以防病毒進入社區。天水連線另外3名成員、元朗區議員關俊笙、伍健偉、侯文健亦有參與。

位於屯門時代廣場對面的城巴站，為往返深圳灣口岸的路線B3及B3X的下車站。民主派屯門區議員今午自發設檢疫站，為巴士客量體溫，並呼籲巴士司機罷駛抗議，約10名區議員在場。附近有最少兩架警車停泊，警員舉機拍攝現場情況。

屯門區議員張錦雄表示，留意到個別司機沒有佩戴口罩，城巴亦沒為乘客提供消毒設備，希望未來數日與城巴商討停駛及消毒設備等事宜。

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