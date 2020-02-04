【武漢肺炎】區議員天水圍屯門自發設檢疫站量體溫 (18:53)

政府進一步關閉關口，本港現時餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋及啟德郵輪碼頭口岸仍運作。團體「天水連線」抗議政府未能全面封關，今午（4日）12時起在西鐵天水圍站一個天橋出入口擺設「圍城檢疫站」，為來自深圳灣口岸巴士B2P的乘客量體溫，有10多名義工佩戴口罩、身穿雨衣協助。
「天水連線」成員之一、元朗區議員林進亦有參與。他表示，巴士客大多十分合作，願意停下量體溫，暫未發現有人發燒；若有人發燒，會說服及陪同對方到警署，以防病毒進入社區。天水連線另外3名成員、元朗區議員關俊笙、伍健偉、侯文健亦有參與。
位於屯門時代廣場對面的城巴站，為往返深圳灣口岸的路線B3及B3X的下車站。民主派屯門區議員今午自發設檢疫站，為巴士客量體溫，並呼籲巴士司機罷駛抗議，約10名區議員在場。附近有最少兩架警車停泊，警員舉機拍攝現場情況。
屯門區議員張錦雄表示，留意到個別司機沒有佩戴口罩，城巴亦沒為乘客提供消毒設備，希望未來數日與城巴商討停駛及消毒設備等事宜。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕深圳灣口岸 檢疫 武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 編輯推介