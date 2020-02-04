【醫護罷工】瑪麗有醫生局部罷工只治急症　有市民盼團結抗疫 (19:46)

陳醫生在瑪麗醫院兒科普通病房工作，被選中加入dirty team。他今日局部罷工，穿上白袍表示「隨時on call」，但只會診治緊急病症，又透露病房中近四成醫生及50多名護士罷工。他說，政府「封多幾個關絕對唔理想」，醫管局又不願承諾不會秋後算帳，令醫護「唔安心，好驚」。

罷工瑪麗護士：真係好嬲

一名不願透露崗位的瑪麗醫院護士罷工，她說，病房共有約80名護士，今日超過40人罷工。她慨嘆，醫護本應是溫和的人，政府逼到他們出來罷工，「係因為真係好嬲」。

攜同5歲子往瑪麗醫院兒科覆診的盧先生表示，不覺得醫院運作受阻，排隊應診時順暢。他稱，支持醫護罷工，「全部停晒佢仲好，先逼到政府封關」。

罷工北大嶼山醫院護士：預有後果 為香港罷落去

位於瑪嘉烈醫院的罷工街站，至傍晚6時仍有不少醫護人員到場簽名支持。一名在北大嶼山醫院工作、不願透露病房的罷工護士，到場幫忙組織街站。他表示，曾因為罷工收到上司口頭威嚇，稱病房經理對他說「你聽日唔罷工，我就當乜事都冇」。他說「預咗有後果」，但覺得「為咗香港，都會罷落去」。

在瑪嘉烈醫院藥房工作的員工表示，他本人未有罷工，但明白其他同事罷工，稱政府全面封關是應有之舉。他解釋，繼續工作是希望「頂埋其他同事嗰份」，令藥房繼續正常運作。

在伊利沙伯醫院，陪同太太到外科覆診的嚴先生表示，太太覆診排期以年計，今日服務未有太大影響，他說不支持醫護罷工，認為目前應團結一致抗疫，「有訴求可慢慢傾」。

曾經歷SARS病人感醫護承受極大風險

到內科覆診的陳女士表示，當年SARS她在醫院擔任清潔工作，有感前線醫護人員承受極大風險，不明白政府為何不全面封關，「人命嚟㗎喎」。

大埔那打素醫院急症室護士廖小姐稱，病房約有三分之一的醫護人員罷工，「ICU（深切治療部）應該是一比一（護士對病人比例），但昨日上下午更都是一比四」。她承認，會影響醫院緊急服務，但「罷工是無奈之舉」。

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