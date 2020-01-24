【武漢肺炎】黃埔男患者不治　醫管局：未知關糖尿病否　衛生防護中心：其家人全在隔離營 (17:32)

劉家獻指出，死者生前有糖尿病，1月31日轉往瑪嘉烈醫院傳染病中心留醫，並服用兩種抗病毒藥物。他過去幾日情況一直穩定，有少許氣促，但毋須使用氧氣協助呼吸，血含氧量亦維持好的水平；今早6時許患者情況突然轉差，出現呼吸困難，及後心臟停頓，經搶救後延至早上10時許不治。

今日有傳該患者的兩名孩子早前已轉交他人帶走，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君強調，病人除母親已入院及確診感染新型冠狀病毒外，其餘家人全部在隔離營接受隔離及未有出現病徵，「無周圍走」，「唔係唔見咗」。

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