【武漢肺炎】黃埔男患者不治　醫管局：未知關糖尿病否　衛生防護中心：其家人全在隔離營 (17:32)

本港至今錄得17宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中一名居於黃埔花園的患者今早（4日）病情惡化不治。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，患者本身有糖尿病，未知與死亡有無關，醫生也不知患者情況突然轉差的原因，故已將個案轉介死因裁判官跟進。
劉家獻指出，死者生前有糖尿病，1月31日轉往瑪嘉烈醫院傳染病中心留醫，並服用兩種抗病毒藥物。他過去幾日情況一直穩定，有少許氣促，但毋須使用氧氣協助呼吸，血含氧量亦維持好的水平；今早6時許患者情況突然轉差，出現呼吸困難，及後心臟停頓，經搶救後延至早上10時許不治。
今日有傳該患者的兩名孩子早前已轉交他人帶走，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君強調，病人除母親已入院及確診感染新型冠狀病毒外，其餘家人全部在隔離營接受隔離及未有出現病徵，「無周圍走」，「唔係唔見咗」。
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