【武漢肺炎】本港增兩確診　一人佐敦經營服裝店一人四度看私醫　張竹君：或有隱形傳播 (17:07)

張竹君表示，第16宗個案的患者是64歲女子，住在常盛街半山壹號，她是佐敦恆豐中心服裝店Fresh Up店主，之前無外遊紀錄。她於1月23日起有咳嗽，1月30日發燒並看醫生，至2月1日入院，現時情況轉差，由伊利沙伯醫院轉送瑪嘉烈醫院。她在1月23日、24日開始不適後，該兩日長時間在佐敦服裝店工作，28日及29日亦有上班但工時較短。

張竹君稱，衛生署已在患者的工作地點作實地流行病學調查，建議管理處大清洗，食環署會清潔公共地方。

第17宗個案是60歲男子，已退休，無外遊紀錄，住觀塘，1月22日開始發燒、疲累、先後在1月23日、25日、28日、及31日看過4個私家醫生，包括到位於九龍灣德福花園的卓健醫療中心求診；31日到聯合醫院及將軍澳醫院急症室，之後入院。

兩宗個案仍在調查家人有否外遊紀錄。第16宗個案的兒子去過台灣、日本旅行，但沒有到內地，而兩宗個案的緊密接觸者已送檢疫中心隔離。

張竹君說，至今合共兩宗確診及兩宗懷疑本地個案，仍找不到明確病源，顯示本地可能有隱形傳播，不排除有大型傳播，稱未來14日是關鍵，另有研究指出病毒可留在環境數日，提醒市民要特別留意個人衛生。

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