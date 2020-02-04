【武漢肺炎】中醫學會建議多食清肺健脾食療　勿信坊間「治肺炎藥方」 (18:35)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港註冊中醫學會今日（4日）舉行記者會，為市民提供保健食療方。有中醫建議市民平日可以多食用清肺健脾的食療，但不要胡亂相信坊間聲稱可治療肺炎的藥方。
國家衛健委及國家中醫藥管理局早前將新型冠狀病毒肺炎定為「疫病」，是「濕毒疫癘之氣」。浸會大學中醫藥學院副院長李敏在會上建議，市民平日可經常製作保健食療，他提出一個清肺健脾的保健食療方：金銀花10克、菊花10克、乾無花果20克、枸杞子10克、石斛10克、百合15克、蓮子15克、甜杏仁5克、蜜棗2至3枚，用3至4升水煲成2升，供4至5人飲用，每日可飲一次。
至於坊間出現不少偏方，聲稱可治新型冠狀病毒肺炎，香港註冊中醫學會副會長林蓓茵勸告市民不要胡亂服用，因每人體質不一樣，沒有一條藥方適用於所有人。
香港大學中醫藥學院講師羅翌表示，根據她早前輔助治療SARS及禽流感經驗，當病人惡化至重症時，可用中藥減輕病人不適，例如化痰、緩解大便不通、減輕類固醇副作用，相信有助治療。
香港註冊中醫學會會長陳永光稱，會方正籌備業界及學界的中醫專家組，制訂中醫介入治療方案，希望可以中西醫協作對抗疫情。
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