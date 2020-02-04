【武漢肺炎】首名死者居於黃埔　同層街坊心慌：好似生化危機 (16:50)

在死者所住的大廈，有保安戴了兩個口罩，稱「我做呢度梗係戴兩個」。自稱與死者同住11樓的John稱從未見過死者，但擔心受感染，會用漂白水抹拭家居，現時會自我隔離，少些外出。他說：「我覺得好似生化危機，我返到（該層）都盡快跑回家。」

他曾見食環署人員到受影響的家庭消毒清潔，但自己未接獲衛生署聯絡，擔心會有社區傳播，變成SARS時「淘大」一樣，「有傳死者還有哥哥住8樓，希望政府幫一幫我們，現時無任何指引。」John表示不會搬走，形容搬到其他地方反而是不負責任，不介意衛生署隔離全幢大廈，但政府首要應該全面封關。

住9樓的余女士稱，「知他媽媽常落8樓，見過她上上落落」，又說「樓上有死者，下有死者哥哥」，很是擔心，故外出時戴了手套及口罩，亦會戴手套撳𨋢，用漂白水消毒鞋底。

另一住客陳先生表示，住得近11樓，會戴防毒面罩，每次用後消毒，昂貴的N95則留給家人。他說，目前正休假自我隔離，但很擔心有社區爆發，認為應該立刻全面封關。

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