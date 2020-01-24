【武漢肺炎】女囚友稱被強制加班趕製口罩　懲教署：可按意願選擇夜班工作 (23:00)

【17:11】立法會（社會福利界）議員邵家臻今日（4日）表示，收到女囚友報料稱懲教工業組（CSI）趕製口罩，囚友被強制加班3小時，部分被調「期數」（監房術語，即工作場所）的囚友被迫變相減人工，感當中涉及不公平。邵家臻要求懲教署改善囚友加班待遇和顧及人道安排。《明報》正就事件向懲教署查詢。

邵家臻引述報料者稱，囚友原本一天工作約5小時，但自從CSI宣布24小時運作生產口罩後，負責日班的囚友在晚上被強制加班3小時。為了趕工，懲教署額外加開由晚上8時至翌晨6時的通宵更，懲教職員會徵召不同囚友調「期數」趕工，但會刻意挑選不夠膽拒絕的女囚友「自願」參與。

報料者說，被挑選做通宵更的人有四、五十歲的女囚友，大都擔心時間顛倒令身體負荷不了，趕工期間難免出現眼矇及手震情況，但職員會要求她們「照做住先」，待身體真的出現問題才可以調回原本「期數」。

報料者指出，囚友工資按不同「期數」的複雜程度來釐訂，最高工資月薪可達860元，但製口罩「期數」連加班3小時的補水，月薪最多只有600多元，這對部分調「期數」的囚友而言是被迫減人工。

報料者又說，囚友每天只獲發一個口罩，工場和囚倉的馬桶在沖廁時都不能蓋上廁板，在囚期間亦不可能做到勤洗手，批評預防感染措施極為粗疏。

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