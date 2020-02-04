【武漢肺炎】深港公司東主經深圳灣到港　憂倘全面封關礙營商 (16:08)

在深圳創立電訊產品代理公司的Miguel Perez，在香港設立分公司出貨，品牌包括華為、小米等。長居深圳的他害怕香港會全面封關，今日到香港處理銀行事務，形容此行不得不來，怕以後來不了，「不去銀行簽字，香港公司無辦法營業」。他稱，有時會來港檢查庫存、貨物等，若香港全面封關對他影響甚大，將無辦法做生意。

跨境工作廚師撐封關

在灣仔一間西式餐廳任職廚師的35歲李先生居於深圳，平日經皇崗過關，今日多花逾半小時到深圳灣口岸過關。他稱，為保生計，在灣仔區與朋友合租酒店，每晚約400元；又怕失去深圳寓所，仍要繳付月租3000元人民幣。

李先生說，暫時未能預計會租住酒店多久，亦不知道局部封關持續到何時，現時只能見步行步。他認為，封關雖然帶來不便，但「為香港市民健康（着想），我贊成封關」。

已為人父的鄭先生，其1歲兒子居於佛山，今日到深圳灣關口寄奶粉。鄭先生表示，不時往內地探望兒子，他贊成全面封關，「醫護人員好辛苦，少啲人嚟，（爆發）少啲機會，最緊要控制好疫情」。

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