【武漢肺炎】深圳確診者曾住尖沙嘴美麗都大廈　賓館聯會主席同座賓館停業 (14:48)

深圳昨（3日）向本港通報一宗非本地新型冠狀病毒感染個案，患者曾於1月27日至2月1日，入住尖沙嘴美麗都大廈16樓的萊頓賓館，今早大廈內頗為冷清。香港旅遊業賓館聯會主席劉功成的賓館亦在此大廈，更在與萊頓賓館屬同一座向，他稱十分不安，亦已暫停營業，丢空該單位。
劉功成表示，他有兩間賓館，與確診者曾逗留的賓館同一座向。他稱大廈天井「一向多甩漏，又漏水，甚至會看到鐵支」，現時十分擔心病毒「會從天井直落」，「會叫管理處搞返好佢」。
劉功成又說，現時他的兩個單位已不再營業，他有數個在深圳練武的徒弟欲來住，但他已拒絕；有一個長居其賓館、來自武漢、定居香港的住客，早前農曆新年到東莞探親，他亦拒絕該住客返回其賓館，表明未能再招待對方。
劉功成表示，據悉萊頓賓館已沒營業。本報記者今晨到過萊頓賓館，賓館內有開燈但無人應門。其他樓層的賓館亦見有人抹拭門柄及大門。美麗都大廈內一裁縫店在門口掛上告示，寫着「本大廈已有一名新型冠狀病毒確診個案」，要求員工戴口罩才可進內。員工梁小姐說告示是老闆要求掛上，她個人亦十分擔心，除出入不會脫掉口罩，亦會勤洗手。
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