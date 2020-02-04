美孚居民抗議隔離營　防暴警驅散　區議員被捕遭警以盾撞背查手機 (14:21)

伍月蘭表示，上周六晚起，她在美孚新邨監視警方行動，至周日（2日）凌晨，警方推進入邨，將一名青年壓倒在地制服，她上前了解時，亦遭警員壓在地上制服，她嘗試起身，但再有一名防暴警衝上前，將她推在地上，並以盾牌「挫」向其背部。防暴警其後扭動伍的手腕，反手鎖上手扣。伍表示，感到痛楚並一度掙扎，遭警員辱罵「臭八婆」、「死曱甴」。

伍續稱，被押上警車後，警員擅自搜查她的隨身物品，並自行打開她的手機查看內容。警員知悉其區議員身分後，一度斥其「垃圾」和「八婆」。伍表示手背輕微擦傷，左臉有瘀傷，相信未有骨折，所以事後沒到醫院檢查。伍批評警員毫無法紀，「你點樣執法？」

本報正就事件向警方查詢。

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