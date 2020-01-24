【醫護罷工】林鄭月娥稱為新生嬰受影響感痛心　罷工醫生：唔好再騎劫初生嬰兒 (15:38)

對於林鄭月娥表示，罷工對個別醫院的新生嬰兒深切治療部等部門影響較嚴重，為此感痛心，同為公院兒科醫生的郭先生表示，信任留院同事會繼續維持相關服務，又稱林鄭月娥「唔好再騎劫啲初生嬰兒」。

【13:50】醫管局員工陣線要求封關防疫，今日（4日）開始進入第二階段罷工，約9000名員工參與。工會今早在醫管局大樓向醫管局代表遞交請願信，以及發起「會員一人一信」請願示威行動。

到場示威的醫護人員站滿醫管局大樓，多人手持「醫護罷工，不要道德綁架」、「政府無能，港人自救」等標語，人龍甚至延伸至近九龍城一帶，其間有途經的市民特意上前向醫護表示支持。

在威爾斯親王醫院深切治療部任職護士的莫小姐表示，其部門約四分一員工參與罷工，希望政府全面封關，形容「（特首林鄭月娥）呢一刻講全面封關，全部人都會立即返去工作崗位」。她稱，不希望香港經歷SARS後再次擔驚受怕，每日擔心有多少確診或死亡個案。

她接受訪問期間多次落淚，形容罷工前內心掙扎良久，又形容「（行動）對現存病房嘅病人不公平，我都好想同佢哋講對唔住，但係我哋目標真係唔想見到更多人入嚟醫院，唔想更多病人需要呢啲治療。」她說，是次行動「無論有冇後果都好，我哋都願意負責。」

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