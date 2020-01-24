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【武漢肺炎】林鄭月娥認採購口罩困難要「慳啲使」　官員不符內部指引不准戴 (11:59)

特首林鄭月娥今早（4日）見記者時未有佩戴口罩，昨日（3日）政府記者會上她與多名官員亦沒有戴口罩。她今解釋，現時全球口罩供應緊張，要將現有及很艱難才購買到的口罩盡量給予優先人士使用，「自己一定要慳啲使，畀到醫護人員用」，若有官員不符合政府內部戴口罩指引的3項原則，「我根本叫佢哋唔准戴，戴咗都要除返落嚟」，更稱希望傳媒也跟隨這個標準。

林鄭月娥指出，全球口罩供應緊張，政府於海外及內地採購亦不是很成功，她參考世衛指引、各國做法及內部意見後，認為有空間壓縮佩戴口罩的做法，政府已於內部發出指引，若生病、從事前線服務如需要接觸很多人的櫃檯服務、到人流密集的地方才須戴口罩，政府必須帶頭做起。

林鄭月娥表示，昨日（3日）有醫護人員進行工業行動，個別醫院受影響較嚴重，不少病情危重的病人亦受影響，令人擔心，而令人更傷心及痛心的是新生嬰兒深切治療部缺人手。

林鄭月娥又說，政府本周起會設電子系統讓醫護人員查閱病人的離港紀錄。她又不認同，有人標籤政府防疫措施「擠牙膏」，指出政府日以繼夜不斷監察疫情變化及不斷作出應變，市民不要驚訝政府一兩日後或會再公布新措施。

行政會議召集人陳智思昨接受《信報》訪問時稱，政府逐步關閉關口是正確做法，稱所有措施並非港府單方面決定，仍須與中央有關部門商討。有記者問林鄭月娥是否擔心中央政府不開心或已表明反對，因此至今仍未宣布全面封關，她未有回應。

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