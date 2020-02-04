【武漢肺炎】澳門新增兩宗確診　第10宗男患者曾去廣州 (12:43)

【12:40】澳門再公布第10名確診患者為57歲男性的澳門居民，他曾到廣州，現已被安排至隔離病房治療，目前患者情況一般。

經初步調查，患者於1月25日曾到廣州並於當日往返，1月26日起出現流涕、咳嗽和發燒等症狀，昨日（3日）到鏡湖醫院就診，今日凌晨轉送到仁伯爵綜合醫院，經檢測對新型冠狀病毒呈陽性，被列為第10個確診個案。衛生局疾病防控團隊正展開追蹤調查其流行病學史和密切接觸者。

【10:12】澳門今日公布新增一宗新型冠狀病毒確診個案，為當地第9宗確診個案，患者是一名29歲女子，澳門居民，已被安排至隔離病房接受治療，目前情況一般。澳門衛生局表示，經初步調查，該女子1月24日曾到澳門第8宗確診個案患者的家中作客，並逗留約4小時，1月25日起有流涕、咳嗽和發燒等徵狀，其後徵狀消失。

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澳門衛生局昨日（3日）追蹤接觸者時發現此個案，建議她到醫院檢查，經檢測後顯示對新型冠狀病毒呈陽性，患者否認近期曾離開澳門，衛生局考慮到此病例與第8宗個案存在傳染關係，疾控團隊正追蹤調查其流行病學史和密切接觸者。

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