【醫護罷工】醫管局：部分緊急服務受嚴重影響　聯網服務總監楊諦岡：急症室約100醫護缺勤 (12:08)

楊諦岡表示，昨日有約2700名醫護缺勤，到急症室求診的病人有4000多人，比平時約5500人少；但內科病房收症達937人，比平時多，如果內科病房有很多人缺勤，將影響隔離病房的醫療服務。

他亦稱兒科是罷工重災區，特別是新生嬰兒深切治療部及加護病房，而這類病房的醫護難以找其他人替代。

【09:26】醫管局和醫管局員工陣線昨晚（3日）的談判破裂後，工會宣布醫護人員罷工今日（4日）起進入第二階段，料有9000名職員參與，可能出現以夜更人手比例，照顧日間工作。醫管局今早公布，由於今日公立醫院有大量醫護人員缺勤，部分緊急服務受到嚴重影響。

醫管局指出，各公立醫院急症室目前只能集中人手提供緊急服務，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所；專科門診亦只能提供有限度服務，病人可於稍後致電更改診症預約時間，如有補充藥物需要，可前往專科門診補充藥物。

醫管局呼籲所有缺勤醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，亦感謝今日所有值勤醫護人員，盡力維持最緊急的服務。

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