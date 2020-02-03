【武漢肺炎】警倡八鄉少年警訊中心改作隔離營 (23:50)

政府就新型冠狀病毒疫情希望設立更多檢疫中心，需要物色隔離設施，但屢遭社區人士反對。警方消息人士表示，警隊管理層主動向政府建議可使用警方位於八鄉的少年警訊中心作隔離營，今早（3日）警方聯同食衛局、保安局、衛生署、建築署、土木工程拓展署，以及改建承判商到場視察。據悉，中心有200多個牀位，但原有的大房多牀間隔不適合作隔離營，間隔及廁所分佈都需要改裝，初步估算第一階段可改裝成53個單位，會盡快動工，料一至兩周後可投入運作。中心亦有大操場，能否作下一階段改裝提供更多隔離單位，則要看建築署決定。
消息人士稱，少年警訊中心因學校停課，已暫停舉行活動，警方此舉是希望惠澤社群，但能否成事還要看社區人士，少年警訊中心一路之隔為水澗石村。
另外，據了解，警方得悉有人組織以退休警察為主的義工隊到公立醫院協助維持服務，現職警員亦可利用休班時間參與。至於可以提供哪方面的支援，消息人士表示尚待探討。
武漢肺炎 相關報道：
確診80歲翁曾用郵輪按摩浴池及桑拿 深圳確診個案曾住美麗都大廈
相關字詞﹕武漢肺炎 武漢肺炎人數香港 武漢肺炎香港個案 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 人傳人 新型冠狀病毒香港 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 隔離營 八鄉少年警訊中心 編輯推介