【武漢肺炎】警倡八鄉少年警訊中心改作隔離營 (23:50)

消息人士稱，少年警訊中心因學校停課，已暫停舉行活動，警方此舉是希望惠澤社群，但能否成事還要看社區人士，少年警訊中心一路之隔為水澗石村。

另外，據了解，警方得悉有人組織以退休警察為主的義工隊到公立醫院協助維持服務，現職警員亦可利用休班時間參與。至於可以提供哪方面的支援，消息人士表示尚待探討。

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