【武漢肺炎】市民指擴大封關不便內地往返香港上班　中大澳門生︰不受封關影響 (20:45)

居於深圳、在沙田工作的鄭先生表示，現時有香港確診者可能是在社區受感染，已非只有患者從深圳帶病毒入香港，認為封關亦未必可阻止疫情擴散。鄭先生稱，平日經羅湖入境，車程約1.5小時，指封關「極之唔方便」，他將要「兜大圈」先坐車至深圳灣，再轉的士到深圳的地鐵站乘地鐵回家，車程逾兩小時。

今早從江門開平市來港的吳姓母女戴着口罩及膠手套受訪，吳母稱，近日甚少外出，因為「非常時期，係人都驚」，這次來港是為女兒換領港澳通行證，沒有約會親友，她認為封關是政府的決定，不會評論。

在中文大學讀書的澳門居民黃小姐說，會經港珠澳大橋回家，不受現時封關措施影響，而中大已轉為網上教學，亦不擔心日後全面封關影響上課。她認同應封閉部分關口，以及「限時限流量」減少人流，有助控制疫情。她認為澳門政府應變措施「做得較好」，港府可仿效相關措施，例如安排湖北旅客居於遠離市區的隔離營，直至他們的簽證到期或行程結束，以及縮短關口開放時間等。

「環島中港通」出售來往深圳灣口岸、港珠澳大橋的中港直通巴士車票，記者下午6時半向該公司查詢，職員回應稱未收到減少班次的指示。現時該公司由沙田新城市廣場往珠海每日有13個班次，往深圳灣口岸或深圳機場則有16個班次。

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