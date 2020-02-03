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【醫護罷工】與醫管局高層談判破裂　醫護宣布第二階段罷工正式開始 (21:22)

逾2500名醫護人員今日（3日）罷工，要求政府全面封關，大批醫護晚上8時許於醫管局大樓演講廳與醫管局管理層會面，工會認為醫管局行政總裁高拔陞沒有答應兩大訴求，最終宣布談判破裂，第二階段罷工正式開始。

【21:22】羅卓堯指出，今日有2500名涉非緊急服務員工響應罷工，惟政府再單方面拒絕與陣線溝通。他重申，作為抗疫督導委員會主席的特首林鄭月娥應該加入談判，而特首今日在記者會上一再抹黑陣線對封關的要求，他對此表示遺憾，強調封關非歧視任何國籍的人。余慧明說，不接受高拔陞剛才稱自己與同事立場一致，因他連同事「全面封關」的要求都不清楚。

因應明日第二階段罷工會涉及緊急服務，羅卓堯表示，公立醫院會提供有限度緊急服務，呼籲有需要的市民去其他地方求診，有預約的病人應打電話查詢是否需要更改預約日期。他向受影響病人致歉，但表示醫護並非「趁火打劫」要求加薪，只是希望香港可截斷病毒源頭。

羅卓堯說，第二階段罷工後，如政府再不回應訴求，會與其他工種的工會合作罷工。他表示，如果醫管局再次邀約談判，要有政府官員列席，陣線才會出席，因今晚的談判清楚顯示醫管局回應不了訴求，如果特首不出席，就不能正面解決問題。

對於政府宣布封閉更多關口，羅卓堯認為成效存疑。

【20:51】在場醫護多次質問高拔陞是否支持全面封關。他回應，自己與醫護看法一致，但一定要用「全面封關」幾個字的話，對他不公平；他說，自己不是關口專家，不知如何處理關口。在場醫護不滿，羅卓堯強調，他們只要求高拔陞支持同事的訴求。

工會認為高拔陞沒有答應兩大訴求，包括發聲明要求港府全面封關，以及承諾不會對罷工員工秋後算帳，最終宣布談判破裂，第二階段罷工正式開始。談判由晚上8時22分開始，8時51分結束，歷時29分鐘。

【20:29】醫管局大樓內有數百名罷工醫護聚集，醫管局代表指出，由於在場人數太多，為避免太多人聚集在一起，會另開放一間房予罷工醫護入內。惟有醫護堅持坐在樓梯上，更有人大叫：「唔緊要QE（伊利沙伯醫院）都係咁逼！」

近8時半，罷工醫護與高拔陞在演講廳內會面，醫管局員工陣線副主席羅卓堯問高拔陞，會否承諾不向罷工醫護秋後算帳，以及會否發公開聲明，向政府施壓要求全面封關。高拔陞表示，他與罷工醫護看法一樣，有在不同平台向政府說清楚減少內地人來港的迫切性。

余慧明重複一次問題，羅卓堯亦說「不要再遊花園」，回答「yes or no就夠」，在場醫護拍手叫好。高拔陞稱，「我唔知大家指嘅全面封關係咩」，在場醫護大叫：「Google啦！」

【20:09】逾2500名醫護人員今日（3日）罷工，要求政府全面封關，大批醫護晚上到醫管局大樓要求與醫管局行政總裁高拔陞會面。醫管局員工陣線主席余慧明表示，與高層會面死線定於晚上8時，若高層不於大堂現身，將宣布談判破裂，明日（4日）將展開第二階段罷工。經協商後，雙方安排在晚上8時後會面，醫管局行政總裁高拔陞、聯網服務總監楊諦岡、人力資源主管彭飛舟出席。

余慧明表示，醫管局初時只答允在醫管局大樓2樓會面，拒絕到大堂與在場醫護見面，惟容許傳媒直播。大批醫護大叫「落嚟」、「明人不做暗事」、「對話」，明言不接受不在大堂會面。有罷工醫護情緒激動，面紅耳赤地大叫：「你不是跟我們對立的話，就下來見我們！」她又說，「高拔陞不是咁樣」，其後更激動落淚。

其後，余慧明與醫管局代表通電話，對方表示可到大樓內演講廳見面，並容許所有工會會員入內。醫管局代表稱8時半前會準備好場地，部分醫護叫好，但亦有人堅持要到大堂會面，或要求8時馬上開始會面。傳媒陸續進入演講廳，5分鐘後就開放予會員入內。

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