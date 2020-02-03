【醫護罷工】罷工醫護與醫管局高層會面 (20:09)

逾2500名醫護人員今日（3日）罷工，要求政府全面封關，大批醫護晚上到醫管局大樓要求與醫管局行政總裁高拔陞會面。醫管局員工陣線主席余慧明表示，與高層會面死線定於晚上8時，若高層不於大堂現身，將宣布談判破裂，明日（4日）將展開第二階段罷工。經協商後，雙方安排在晚上8時後會面，醫管局行政總裁高拔陞、聯網服務總監楊諦岡、人力資源主管彭飛舟出席。
余慧明表示，醫管局初時只答允在醫管局大樓2樓會面，拒絕到大堂與在場醫護見面，惟容許傳媒直播。大批醫護大叫「落嚟」、「明人不做暗事」、「對話」，明言不接受不在大堂會面。有罷工醫護情緒激動，面紅耳赤地大叫：「你不是跟我們對立的話，就下來見我地！」她又說，「高拔陞不是咁樣」，其後更激動落淚。
其後，余慧明與醫管局代表通電話，對方表示可到大樓內演講廳見面，並容許所有工會會員入內。醫管局代表稱8時半前會準備好場地，部分醫護叫好，但亦有人堅持要到大堂會面，或要求8時馬上開始會面。傳媒陸續進入演講廳，5分鐘後就開放予會員入內。
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