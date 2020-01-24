【醫護罷工】醫管局員工陣線：未回應訴求促政府當機立斷　林鄭月娥：極端手段威迫政府不會得逞 (19:12)

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林鄭月娥在記者會指出，今日公布的進一步控制關口及縮減人流的措施，與早前公布的措施一脈相承，是防疫力度上的分別及考慮到疫情發展，與有醫管局醫護人員罷工完全無關係。

她表示，完全明白醫護人員站在最前線，承受很大壓力，但任何人若想用極端手段，威迫政府及醫管局，做出對公眾利益有害無益的事，是不會得逞，除令疲於奔命的醫管局管理層百上加斤，更對防疫工作及公共衛生保障非常不利。

不過醫管局員工陣線稱，近六成內地人是由現時保留不封關的機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸來港，故未能減少人流，形容這舉措是「自打嘴巴」，希望醫管局高層向政府施壓，全面封關。

醫管局行政總裁高拔陞與醫管局員工陣線的代表，將於今晚7時半在醫管局大樓會面，傳媒將可拍攝會面過程。余慧明說屆時會再向局方就「全面封關」施壓，否則會繼續罷工。

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