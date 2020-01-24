【武漢肺炎】羅湖落馬洲皇崗港澳碼頭口岸凌晨起封關　出入境保留機場深圳灣港珠澳橋 (17:34)

林鄭月娥表示，專家建議採用圍堵策略，減少跨境人流以阻止疫情在本地擴散，當局主要採用措施包括：

1. 源頭做起

廣東省及香港均停發來港簽注，包括團隊旅遊、個人遊和深圳一周一行、公務簽注。

2.大幅減少跨境人流

早前暫停6個口岸的效果顯著，為進一步減少跨境人流，除機場外，所有陸路和海路出入境會集中在深圳灣和港珠澳大橋香港口岸，其他口岸包括羅湖、落馬洲、皇崗、港澳碼頭等，明日凌晨零時將會關閉。

林鄭月娥表示，新措施會縮減中港交通運輸力，航班亦將再縮減，人流會持續下降。政府會密切監察疫情，按需要毫不猶豫作進一步措施。

她預告，進一步措施或許需要包括要求強制所有符合健康評估的人接受檢疫，現時這措施只適用於來自湖北及曾到湖北的人，所以必須有足夠的檢疫中心、家居檢疫、指定診所設施，這些都是防疫必要條件，呼籲區議員及居民不要反對。

林鄭月娥呼籲：

1. 香港居民若非必要，切勿到有疫情地方

2. 應遵照衛生防護中心指示，包括一般指示及因應疫情的特別指示

3. 懷疑感染個案和確診個案必須如實交代外遊情況及緊密接觸者，違者即屬違法

4. 市民盡量留在家中，避免到人多地方，做好個人防護工作

5. 企業要共渡時艱，作體諒員工的安排

她又向緊守崗位醫護人員致敬，表示會確保防護裝備和物資供應。

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