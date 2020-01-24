【武漢肺炎】確診80歲翁曾用郵輪按摩浴池及桑拿　深圳確診個案曾住美麗都大廈 (23:08)

【16:58】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日召開記者會。張竹君稱，第14宗確診個案、曾赴日本旅遊並乘搭郵輪的80歲老翁，1月17日乘HX608航班往日本，1月23日下午3時他在郵輪上使用過按摩浴池，之後在桑拿室逗留了半小時。

張竹君稱，署方已獲得132名在香港上岸的郵輪乘客聯絡資料，已找到其中34人，現時情況良好，另有27名工作人員。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今日中午12時，在過去24小時本港呈報的懷疑個案有36宗（19男17女、年齡由5個月至70歲），76人接受隔離治療；確診的15人中有12人情況穩定，2人嚴重，1人危殆。其中情況嚴重的56歲男子現於深切治療部留醫，治療進展良好，有望在一兩日內離開深切治療部。危殆的68歲女患者仍在深切治療部及要插喉，會加藥治療。

張竹君又表示，仍繼續追查第12宗及第14宗確診個案，暫未有新進展，不能排除是本地個案。第15宗個案為上周五確診黃埔男子的72歲母親，她在鯉魚門度假村隔離營期間感到不適，昨日（2日）確診，其家人仍要再隔離多數天。她並沒有去過武漢，是第13宗病例的密切接觸者，相信是人傳人個案。被記者問及第15宗個案是否本地個案時，張竹君回答︰「你當係就係啦。」

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