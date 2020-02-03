【武漢肺炎】6類人須接受不同程度隔離　違檢疫安排可判囚罰款 (16:05)

衛生署長陳漢儀表示，因應疫情，現時有6類人要接受不同程度的隔離及檢疫措施：

1. 確診個案須留院隔離，直至康復

2. 懷疑個案，即有符合發燒肺炎等病徵並符合呈報準則，包括曾於14日內到湖北省或內地醫院，又或與確診病者有密切接觸，須留院隔離，直至確認未受感染

3. 曾與確診患者面對面15分鐘，或有較長時間接觸而沒有足夠裝備的人，需要到檢疫中心，內有24小時支援，解除檢疫後仍需要接受14日醫學監測，需每日量體溫，衛生防護中心團隊會定時了解其健康狀況，有問題即安排送院

4. 其他接觸者，即與確診患者有一般社交接觸，需要接受醫學監察28日，其間自行量度體溫，衛生防護中心定時了解健康狀況，有問題即安排送院；接受監察者要戴口罩14日，可正常外出

5. 14日內曾到湖北省的市民，風險屬中度，會被禁止離開住所，當局會引入電子手環協助監測（相關報道：接受家居檢疫者須戴手環防「離家出走」）

6. 湖北或14日內到過湖北的旅客，衛生署已到各酒店聯絡，基本上這些旅客已自行離港或到檢疫中心檢疫

她表示，其他接觸者的家人及家居檢疫大廈其他單位的住客，只需按照一般健康建議即可。

陳漢儀說，被安排接受檢疫者必須留在指定地點及禁止離港，若違反法例，最高可被判處監禁6個月及罰款5000元，強調當局會嚴厲執法。

衛生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈解釋家居檢疫安排如下：

1. 衛生署人員會作家訪及電話保持緊密聯絡，接受監測者須每日量體溫兩次及記錄健康狀況，當局會設24小時專線，隨時提供支援或按需要安排送院

2. 社會福利署及民政處可按需要供應膳食、輔導或提供照顧小孩和長者的服務

3. 家居檢疫者所居大廈會上載至衛生防護中心網頁

4. 為大廈管理者提供加強清洗及消毒資訊以確保衛生

食物及衛生局副局長徐德義表示，當局正物色合適的檢疫中心，現時3個檢疫中心提供97個單位，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村及北潭涌度假營，至2月3日9時已使用76個單位，共87人入住。

武漢肺炎 實用資訊：

過去14天曾有確診個案逗留大廈名單（衛生防護中心）

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