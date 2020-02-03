【武漢肺炎】接受家居檢疫者須戴手環防「離家出走」 (15:41)

食物及衛生局、衛生署和政府資訊科技總監辦公室今日（3日）召開記者會，講解政府應對新型冠狀病毒的檢疫安排。在14天內曾經到過湖北省的香港居民，必須在指定時間內接受家居檢疫，禁止離開指定的處所。政府首次引入電子手環，以防止接受家居檢疫者「離家出走」；接受檢疫的人不能隨便脫下手環，並要配合連接的手機，當手機或手環被破壞，相關設備會通知衛生署及警方跟進。
政府資訊科技總監林偉喬表示，電子手環目的是確定接受強制家居檢疫的人在指定期間不會擅自外出，強調手環不會收集個人資料，並已徵詢個人私隱專員，保證符合法規。林偉喬又說，電子手環不具備GPS定位功能，因接受家居隔離者並非涉嫌犯罪者或罪犯，因此要尊重私隱，讓接受隔離者日常生活不受影響及不會覺得被監控。現時已經有500個電子手環可以使用，如有需要，可於兩星期內增加1000個。
他說，政府會收集接受隔離者的資料包括個人手機號碼，若他們擅自外出，衛生署及警方會致電其手機號碼聯絡及追蹤其手機位置。
他指出，連接手環的手機由政府提供，需要插住電源，若拔離電源就會有信號通知衛生署及警方；若手環與手機的距離超過20至30米、剪斷手環的黑色帶，均會發出信號。
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