【醫護罷工】醫管局：首階段罷工急症服務正常　非緊急手術減五成　胡定旭籲醫護放下矛盾 (12:04)

楊諦岡稱，罷工主要影響日間服務，今天減少了超過五成非緊急手術，包括預約手術，普通科門診亦減少約25%名額。另外，職業治療及物理治療界亦有不少醫護罷工，影響範圍頗大。他希望病人諒解情况，為引起不便表示歉意。他表示，醫護界目前主要集中處理肺炎疫情，希望減少非緊急服務，減輕醫護工作量。

他說，不少私家醫護願意幫忙提供援助，目前有60多名相關員工表示有意參與，聯網亦會聯絡其他專科商討如何提供協助，希望可以同心抗疫。

醫管局今（3日）透過電郵向員工發出全國政協常委、醫管局前主席胡定旭寫給醫護的信，稱今次抗疫顯示醫護「醫者父母心」的崇高情操；對於醫護罷工，胡說完全理解醫護心情，但醫護職責是要照顧好病人，政見、想法可以不同，對政府的抗疫方法亦可以不贊同，但希望醫護在水深火熱下將矛盾放下，為有需要的病人盡一分力，並切記要跟足指引照顧自己。

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