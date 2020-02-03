【醫護罷工】醫管局與罷工醫護今晚7時半會面　傳媒可拍攝 (17:22)

【17:22】醫管局行政總裁高拔陞與醫管局員工陣線的代表，將於今晚7時半在醫管局大樓會面，傳媒將可攝錄會面過程。

【17:15】威爾斯親王醫院服務大致沒受影響，有覆診病人認為只是等候取藥時間較長。

不願上鏡、參與罷工的威院內科病房譚姓護士稱，「逼於無奈去到（罷工）呢一步」，「無可能無限量將隱形病人送入嚟」。譚續稱，不少同事支持罷工，部門主管追問員工會否如常上班，亦聽聞有其他部門同事向上司表明罷工後，被罵「有無良心」。

患癌的徐女士今到威院覆診，她稱等候見醫生的時間相若，但等待近兩小時才能取藥，較平日稍遲。徐說明白醫護訴求，但希望罷工不要影響病人，她是長期需要覆診病人，明白病人也很痛苦，「講講吓都眼濕濕」。

20歲李先生到X光部看症，他稱救人雖是醫生責任，但「問題出於政府」，「唔封關等於將醫護送死」，認為內地經常隱瞞疫情，可能疫情較現時公布的情況嚴重，希望政府立刻封關，阻止社區爆發。

【16:45】醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，醫管局原本邀請陣線於今日傍晚6時至7時談判，醫管局行政總裁高拔陞及總辦事處人力資源主管彭飛舟將會出席。羅表示會面必須是公開，並容許傳媒旁聽，陣線才會出席。而醫管局員工陣線得知特首林鄭月娥將於下午5時舉行記者會，決定先收看該記者會，且待其結束後再作回應。醫管局亦向工會要求延後會面時間至今晚。

【14:42】屯門醫院有醫護響應罷工，有罷工醫護稱有「內部協調」各科人手，例如跟非當值的同事調假，以維持基本服務，另有護士稱近日非緊急手術銳減，所以人手「稍有鬆動」可應付罷工。

記者今早11時抵達屯門醫院並在急症室觀察約20分鐘，現場所見輪候人流稀疏，目測估計不足20人，現場出現多排空櫈；顯示牌上的輪候時間為約1小時。

記者另在醫院大堂遇到9至10名稱會參加罷工的醫生，他們身穿便服並掛上白絲帶以示支持罷工行動。其中一名男醫生說，他們全部均來自內科，平日負責巡房，上司已知悉其罷工行動，亦無施壓，而參與罷工的醫生會與不罷工的醫生交換當更時間，以減少對病人的影響。他亦表示，醫院內部未有因罷工立場而撕裂，反而更團結，「大家都想為香港好，不全面封關只會增加病毒傳入香港風險，我們不想見到SARS的慘痛經歷重演」。

另有兩名專科門診的護士到街站支持罷工醫護，但稱自己未打算罷工。其中黃小姐說自己主要負責登記及派藥工作，「有部分專科藥物不能在普通科門診領取」，為免有病人無法領藥於是照常當值。

有病人受訪時自覺服務未受影響，亦支持及理解罷工行動。患有皮膚癌的馮先生要每日接受電療，陪伴他的馮太說今日只輪候30分鐘便能看診，比平日快15分鐘。她說因丈夫每日需覆診接受治療，早已預約好時間，不擔心日後會受影響，但即使受影響也不介意，「我們每日要進出醫院，如不封關，疫情爆發風險大增，我們會更危險」，理解醫護出發點是為香港好。不過亦有部分病人不滿罷工行動，有人行經醫護在輕鐵站擺放的街站時，破口大罵罷工醫護「阻住地球轉」。

【13:17】記者今早在瑪麗醫院了解，各部門運作大致正常，急症室正常開放，院內未見大排長龍。前往覆診的鄭女士表示，今早往醫院照X光，等候時間與以往相若，未見醫護人手不足。她認為醫護在正常情況下不應罷工，但理解現在醫護的訴求，亦感覺他們沒有足夠資源。

有照常工作的急症室醫生表示，理解其他醫護罷工，但因自己在急症室工作，要保障港人急切需要，「有病人突然心臟病發都要有人救」，因此如常工作。

他表示，急症室今日運作大致正常，但了解未來數天會有其他急症室醫護罷工，希望屆時急症室能如常運作，「始終急症病人未必關今次武漢肺炎事」。

有攜同孩子覆診的夫婦則指出，兒科病房運作正常，醫護人手沒有顯著減少，病人等候時間亦算合理。

【12:00】截至中午12時，已有逾2400名醫護簽到及參與罷工。

【11:45】醫管局員工陣線主席余慧明稱，截至早上10時40分，7個醫院聯網有逾1000人參與簽到，較多人參與是屯門醫院和伊利沙伯醫院，預計有3000人參與，她再次呼籲特首林鄭月娥在今日傍晚6時的死線前出席談判。

【10:57】參與行動的醫護今早（3日）到部分醫院附近的街站簽到，包括瑪麗醫院、聯合醫院，威爾斯親王醫院等，多個街站均出現長人龍。其中在威爾斯親王醫院外的街站，約有數百人陸續排隊，有人佩戴白絲帶。

早上約9時半，屯門醫院輕鐵站旁的街站，有多人排隊登記資料，亦有人舉起寫上「醫護加油！我市民撑您！」的牌，聲援醫護人員罷工。

醫管局員工陣線昨（2日）因特首林鄭月娥拒絕見面而宣布談判破裂，今起罷工5天，料首日3000人參與，並稱如港府不回應訴求，料9000人罷工，佔醫管局員工約一成。

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