【醫護罷工】今早逾千醫護參與罷工　醫管局員工陣線促林鄭月娥談判 (11:45)

【10:57】醫管局員工陣線發起醫護人員罷工，要求港府全面封關。參與行動的醫護今早（3日）到部分醫院附近的街站簽到，包括瑪麗醫院、聯合醫院，威爾斯親王醫院等，多個街站均出現長人龍。其中在威爾斯親王醫院外的街站，約有數百人陸續排隊，有人佩戴白絲帶。

早上約9時半，屯門醫院輕鐵站旁的街站，有多人排隊登記資料，亦有人舉起寫上「醫護加油！我市民撑您！」的牌，聲援醫護人員罷工。

醫管局員工陣線昨（2日）因特首林鄭月娥拒絕見面而宣布談判破裂，今起罷工5天，料首日3000人參與，並稱如港府不回應訴求，料9000人罷工，佔醫管局員工約一成。

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