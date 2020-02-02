【武漢肺炎】醫護明起一連5日罷工約9000人參與　伊院屯院各佔9% (19:52)

明日罷工擬癱瘓非緊急服務

余慧明指出，明日的罷工行動希望癱瘓醫管局非緊急服務，將有1000名護士、1000名專職醫療人員、300名醫生及3000名支援職系員工罷工。參與罷工的員工明早9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院。員工其後可到其他醫院及診所派發白絲帶，呼籲同工加入罷工。

周二至周五罷工或影響緊急服務

余慧明表示，若政府及醫管局於明日傍晚6時前未就訴求提出切實解決方案，工會會在周二（4日）至周五（7日）發動第二階段影響緊急服務的罷工，會員將會在周二早上9時到醫管局簽到及請願，目前正申請不反對通知書。屆時會有更多醫護罷工，包括5000名護士、500名醫生及300名專職醫療人員。

香港言語治療師總工會主席黎雯齡說，將會有25%於醫管局工作的會員會參與罷工。物理治療師總工會籌委會代表陳家輝稱，將有四成物理治療師及三成職業治療師會參與罷工。

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