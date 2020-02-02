【武漢肺炎】前聯網總監熊志添：對政府缺信任不利抗疫 (19:03)

熊志添在帖文表示，為工業行動心情煩亂，他於2003年時兼任伊利沙伯醫院副行政總監，負責統籌一切SARS工作，他形容現時隔離的軟件和硬件比當年大為改善，並點出2003年和2020年有個很大的分別：「2003年整個香港都只有一個敵人，就是SARS病毒，當年容易聚集醫護人員，上下一心齊抗疫，2020年的敵人，除了武漢新（型）冠狀病毒外，還有對政府的極度不信任，令到政府的一切舉措受到質疑，就算真的有理據都變成沒有！這樣是自亂陣腳， 會令軍心大亂，未開仗先敗陣下來，對抗疫工作是不利的！」

倡政府推全盤計劃增信任

熊志添在帖文稱，凡事有因果關係，現不是互相指摘討論對錯的時候，一切對錯留待戰勝疫情才斷定。他認為照顧好病人是醫護責任，不應滲入政治因素，雙方應本着尊重的態度互相聆聽，政府應有全套計劃，例如在深圳及廣東的個案累積至某水平就採取果斷措施，暫停當地人來港，並在內地接回想返港的港人，令人明白政府也是有全盤計劃，增加信任。

另外，醫管局前行政總裁梁栢賢亦發帖文稱，「抗疫的唯一出路是團結。」

武漢肺炎 相關報道：

澳門確診第八宗個案 六旬婦曾在珠海住院

一確診者所住綠葵樓漂白水洗地 居民憂不全面「封關」增風險

稱林鄭月娥不出席談判 工會取消晤醫管局

三水同鄉會禤景榮學校今派口罩 名額1100個