【武漢肺炎】前聯網總監熊志添：對政府缺信任不利抗疫 (19:03)

為要求政府全面封關加強防疫，部分醫護人員計劃罷工，有醫管局前高層在facebook發聲，新界東醫院聯網前總監熊志添今日（2日）凌晨發帖，表示2003年只有SARS病毒一個敵人，如今除了病毒，還有對政府的極度不信任，他建議政府要有全盤計劃增加信任，例如廣東個案到達某水平就暫停當地人來港。
熊志添在帖文表示，為工業行動心情煩亂，他於2003年時兼任伊利沙伯醫院副行政總監，負責統籌一切SARS工作，他形容現時隔離的軟件和硬件比當年大為改善，並點出2003年和2020年有個很大的分別：「2003年整個香港都只有一個敵人，就是SARS病毒，當年容易聚集醫護人員，上下一心齊抗疫，2020年的敵人，除了武漢新（型）冠狀病毒外，還有對政府的極度不信任，令到政府的一切舉措受到質疑，就算真的有理據都變成沒有！這樣是自亂陣腳， 會令軍心大亂，未開仗先敗陣下來，對抗疫工作是不利的！」
倡政府推全盤計劃增信任
熊志添在帖文稱，凡事有因果關係，現不是互相指摘討論對錯的時候，一切對錯留待戰勝疫情才斷定。他認為照顧好病人是醫護責任，不應滲入政治因素，雙方應本着尊重的態度互相聆聽，政府應有全套計劃，例如在深圳及廣東的個案累積至某水平就採取果斷措施，暫停當地人來港，並在內地接回想返港的港人，令人明白政府也是有全盤計劃，增加信任。
另外，醫管局前行政總裁梁栢賢亦發帖文稱，「抗疫的唯一出路是團結。」