【武漢肺炎】袁國勇：醫護罷工是道德博弈　市民受影響或有反彈 (17:56)

醫管局員工陣線為要求政府全面封關加強防疫而準備罷工，特首林鄭月娥沒有應工會昨日（1日）提出今日（2日）會面的要求，工會因此拒絕與醫管局作最後談判。香港大學微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，理解計劃罷工的醫護不是怕死，他們有崇高理想，希望用間接影響病人的方法，達到更好防疫目的（即封關），「這是道德上的博弈，要好小心，這會影響病人，希望要慎重考慮」。
「今次是道德學上的paradox（悖論），是永恆的爭辯，做一些明顯不應做的事，去達到好的目的。」袁國勇叮囑醫護，「要明白這是好危險，市民難免會受影響，可能會有backfire（反彈）」。
袁國勇指出，新型冠狀病毒傳播效率若有如季節性流感，可能在六至八周內會有兩成人口感染，如果什麼都不做，即不封關、市民不佩戴口罩又不潔手等，估計死亡率或有1%，即1.4萬人，「這只是科學估計，不是說將會出現，我們已經有人在家工作，又停了返工，只要大家做足防疫（措施）便不會出現這情況」。
被問到最近兩宗確診個案患者均居於新界西，袁國勇認為，兩者未必有關，現時個案數目少，難以判斷有無群組個案，由於本港北面的居民較多往返內地，相信可能因此較多個案，而港島個案暫較少見。
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