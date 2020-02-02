【武漢肺炎】第15宗個案確診　女病人為黃埔花園病人母親 (21:40)

衛生防護中心已展開流行病學調查及追蹤接觸者。根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有外遊，主要逗留在家中。病人其餘4名家居接觸者包括病人的媳婦、孫兒、孫女及家傭，仍然在鯉魚門公園度假村接受檢疫，沒有出現病徵。調查仍然進行中。

衛生防護中心表示，自2019年12月31日起截至2020年今日（2日）中午，接獲882宗符合呈報準則的個案，當中包括15宗確診新型冠狀病毒感染的個案，以及699宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下168宗個案仍然住院接受檢查。

【17:10】衛生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏醫生今午（2日）見傳媒，交代本港新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況。張竹君表示，據她了解第13宗確診個案、居於黃埔花園的39歲男患者，其母親昨日（1日）發燒，現已入住伊利沙伯醫院，初步測試結果呈陽性，目前仍待衛生署化驗所的報告，預料今日稍後時間有結果。

張竹君稱，本地14宗確診個案中，第7宗確診、68歲女患者情況危殆，過去24小時情況轉差，現於深切治療部（ICU）治療，需要插喉。

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