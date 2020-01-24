【武漢肺炎】逾千市民投訴網購口罩疑受騙　區議員：逾700人在「素人快報」落訂 (17:20)

相關報道：向「素人快報」網購口罩 9人疑受騙報警 區議員料二三千人曾落訂

《明報》今日（2日）報道，facebook專頁「素人快報」懷疑涉及網購口罩騙案，昨日（1日）有9名事主報警。今日區議員在記者會上披露，求助的逾千名事主中，約700多人是在facebook專頁「素人快報」落訂。記者今日搜尋該facebook專頁，見該專頁已被刪除。

向「素人快報」訂購口罩的兩名女事主今日出席記者會，事主A小姐說，自己向專頁以400元訂購5盒口罩，她說雖然專頁已刪除，但自昨日有事主報警後，賣家即聯絡她稱會即晚退款，但她仍未收到款項，A小姐說一家三口只剩一盒口罩可用，為沒有口罩可用而感到徬徨，更即場落淚。

協助A小姐的屯門區議員張可森說，大部分案件中，賣家均藉2月初本港口罩供應逐漸穩定的消息，以「保定貨源」為由，要求買家先全數付款才可落實交易，惟多名買家至今仍未收到貨品或實際到貨日期，部分更無法聯絡上賣家。

張可森說，早前與部分個案事主到警署報案，惟前線警員態度被動，例如以「賣家未有失聯故不構成失信」拒絕受理，令事主十分無奈。

屯門區議員巫堃泰表示，另有多個facebook專頁及Instagram帳戶亦疑似涉及騙案，1054名事主中最大宗涉款金額為3900元，買家原擬購入韓國KF94口罩，但全數付款後賣方即失去聯絡。他呼籲市民在網購口罩時，需要向可信任來源購買，並留意退貨及退款條款，避免受騙。

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