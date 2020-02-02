羅湖站發現土製炸彈　警形容走向恐怖主義 (22:55)

警方表示，下午3時許，一名清潔工人在一列抵達羅湖列車的車廂座椅下發現一個膠袋，以為有乘客留下，把膠袋帶到月台近職員辦公室門口，另一名職員發現膠袋內有電線裝置，於是報警。警方封鎖現場，約40分鐘後膠袋突然起火，並冒出大量白煙，爆炸品處理課發現現場有兩個土製炸彈，一個已局部爆炸，另一個被警方安全處理，炸彈成分和威力有待進一步分析。

有組織罪案及三合會調查科警司布振權指出，有人在網上平台承認責任，威脅會繼續放炸彈，警方會循有關方向調查。他表示，這次已經是短期內第四宗炸彈案，警方絕不姑息，會全力將匪徒繩之於法。

【20:57】港鐵表示，羅湖站事件已完成處理，東鐵線服務陸續回復正常。

【20:40】警方在facebook表示，下午約3時10分左右，港鐵職員在一列已抵達羅湖終點站的載客列車上發現一個膠袋。職員把膠袋帶到月台後，發現內藏可疑電線裝置，故報警求助。警方立即封鎖現場，等候爆炸品處理課到場。下午3時50分左右，該可疑物品突然發出聲響並着火燃燒，冒出大量白煙。爆炸品處理課人員檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置。

【17:25】免費接駁巴士現時只行走羅湖往上水單方向，疏導羅湖人流，並避免再有人前往羅湖，方便警方在現場處理事件。港鐵呼籲乘客考慮使用落馬洲過關或使用其他交通工具。

【16:50】港鐵表示，為配合警方在羅湖站的工作，上水至羅湖的免費接駁巴士現暫停行駛。

【15:58】警方表示，下午3時20分接報，指羅湖站3號月台出現一件可疑物品，警方正趕赴現場調查。港鐵表示，為配合警方行動，東鐵線羅湖站已經關閉，列車不停羅湖站。港鐵正安排免費接駁巴士，行走上水至羅湖站，呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮改用其他交通工具。

【15:44】港鐵表示，由於東鐵線羅湖站發現可疑物品，現時東鐵線列車服務只維持紅磡至上水或落馬洲。警方正在現場處理。

東鐵線服務需要調整，紅磡至上水維持6分鐘一班車，紅磡至落馬洲維持12分鐘一班車。