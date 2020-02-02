翠雅山房作隔離營　美孚人堵路表不滿　5人被捕包括深水埗區議會副主席 (11:47)

公民黨深水埗（美孚南）區議員周琬雯表示，5名被捕者被帶至紅磡警署扣查，律師已到場跟進。周琬雯稱，預計5人最快今日傍晚獲釋。

周琬雯表示，凌晨約1時，警方於美孚新邨口對面馬路舉藍旗驅散，未幾越過馬路推進入屋苑，有街坊四散，數人疑走避不及，被警員拘捕，有人被警員按在地上制服。她說，在場的伍月蘭上前向警員表明區議員身分，查詢為何將居民按在地上，隨即被警方拘捕。周琬雯見狀上前查詢，被警員施放胡椒噴霧驅散，她的眼被噴中。

周琬雯說，伍月蘭及部分被捕者手腳輕微擦傷。她指出，翠雅山房距離美孚新邨僅8分半鐘步程，有居民擔心傳播風險，區議會去信要求食物及衛生局副局長徐德義出席居民大會，至今未獲回覆。

袁國勇：看不到有什麼需要擔心

港大微生物學系講座教授袁國勇今早出席商台節目，稱翠雅山房距離民居很遠，「我看不到有什麼需要擔心，那裏已經位於山上都不滿，這是對科學完全不了解、不認識，或者甚至沒有普通常識的想法」。他表示，每日都有很多人回港，反問須隔離的人可住哪裏，「家居隔離就在你居住的大廈是否最好？」

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