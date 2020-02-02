多個政府部門周一起提供有限度服務 (09:00)

入境事務處（本月3日至9日）

．所有婚姻登記處只提供處理遞交擬結婚通知書，以及於婚姻登記處舉行婚禮的服務

．港島、觀塘及元朗人事登記辦事處，只提供補領身分證服務

．外籍家庭傭工組、延期逗留組、居留權組，提供正常服務

．其他受影響服務詳情按此

水務署（本月3日起）

．灣仔客戶服務中心照常開放；大角嘴、沙田、大埔及屯門的客戶服務中心續暫停服務

．灣仔入境事務大樓43樓的文件管理中心恢復接收文件，包括供水申請、水喉工程建議等文件

．24小時客戶服務熱線2824 5000照常提供各項緊急及一般查詢服務。有關帳戶的查詢會分流至留言信箱，水務署會盡快回覆急切的帳戶查詢

．「水知園」（水資源教育中心）續暫停開放；「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消

．例行抄讀水表暫停，水務署會向受影響用戶發出估算用水量的水費單

在職家庭及學生資助事務處（本月3日起）

．長沙灣政府合署及工業貿易大樓的服務櫃枱將於星期一至五上午8時45分至下午5時45分開放，已透過學資處網上預約的學生可遞交貸款申請；獲學資處通知的成功貸款申請人亦可於長沙灣政府合署的服務櫃枱收取貸款支票

．申請人可透過郵寄或在網上遞交「在職家庭津貼計劃」及以個人為申請單位的「鼓勵就業交通津貼計劃」申請，申請人可透過郵寄或在網上遞交申請，或將申請投遞於在職家庭津貼辦事處及學資處的投遞箱

．觀塘在職家庭津貼辦事處及旺角關愛共享計劃科的服務櫃枱將繼續關閉

司法機構（本月3日至9日）

．原訂2月3日至9日於法院及審裁處進行的所有聆訊延期至另行通知的日期，會處理緊急和必要的聆訊及相關事宜包括新羈押案件、緊急和必要的保釋相關覆核，以及其他向法庭提交的緊急申請

．法院和審裁處登記處及辦事處會繼續關閉至2月9日

．司法機構更新資訊會上載至司法機構網頁，包括審訊案件表和法庭使用者在這期間到訪法院大樓應注意事項

香港郵政（本月3至9日）：

．郵政局縮短開放時間，全線郵政局改為周一至五早上11時至下午3時，以及周六早上9時半至下午1時開放，提供所有櫃位服務（流動郵政局暫停服務）

．提供隔日郵件派遞及郵箱收信服務

．出口及入口特快專遞郵件維持周一至六的收寄及派遞服務

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