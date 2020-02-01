【武漢肺炎】公院醫護罷工　私醫協會招募醫生到公院協助 (23:40)

郭寶賢稱，得知目前醫管局面對幾大難關，包括流感高峰期、新型冠狀病毒爆發及罷工事件，擔憂對醫管局構成莫大衝擊，「如果冧檔好大問題，雖然我們是私家醫生，但我們有一個道義責任」。他表示，目前透過WhatsApp及電郵轉發登記表網址，現約有70人登記。醫管局已得悉事件，會安排已經登記的私家醫生到有需要的醫院工作，目前未知詳情及分配安排。

本報記者曾瀏覽已登記私家醫生及其專業範疇的名單，名單上一度出現「五大訴求、缺一不可」、「全面封關、刻不容緩」等相信是「惡搞」的登記，數分鐘後已被刪除。但名單依然有「Carrie Lam（與特首林鄭月娥英文名相同）、Connect」「Ann Chiang（與立法會議員蔣麗芸英文名相同）、Mask Steaming（蒸口罩）」及「Chung Kwok-pan（與立法會議員鍾國斌英文名相同）、Surgical mask recycling（回收外科口罩）」。

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