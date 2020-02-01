【武漢肺炎】公院醫護罷工　私醫協會招募醫生到公院協助 (23:40)

新型冠狀病毒疫情持續，公立醫院醫護人員醞釀下周罷工迫使政府全面封關。香港私人執業專科醫生協會在網上招募私家醫生，到公立醫院提供協助。協會會長郭寶賢表示，目前已約有70名私家醫生登記，當中不乏資深醫生，協會亦已經通知醫管局，將由醫管局安排分配工作。但至晚上11時許，登記網站已未能瀏覽，頁面顯示網站「回應時間過長」或「連線已重設」。
郭寶賢稱，得知目前醫管局面對幾大難關，包括流感高峰期、新型冠狀病毒爆發及罷工事件，擔憂對醫管局構成莫大衝擊，「如果冧檔好大問題，雖然我們是私家醫生，但我們有一個道義責任」。他表示，目前透過WhatsApp及電郵轉發登記表網址，現約有70人登記。醫管局已得悉事件，會安排已經登記的私家醫生到有需要的醫院工作，目前未知詳情及分配安排。
本報記者曾瀏覽已登記私家醫生及其專業範疇的名單，名單上一度出現「五大訴求、缺一不可」、「全面封關、刻不容緩」等相信是「惡搞」的登記，數分鐘後已被刪除。但名單依然有「Carrie Lam（與特首林鄭月娥英文名相同）、Connect」「Ann Chiang（與立法會議員蔣麗芸英文名相同）、Mask Steaming（蒸口罩）」及「Chung Kwok-pan（與立法會議員鍾國斌英文名相同）、Surgical mask recycling（回收外科口罩）」。
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