【武漢肺炎】300多普通科醫護聯署促封關　醫生憂同事安危落淚 (22:25)

聯署由全港普通科門診職員發起，從昨日（1月31日）清晨至今日（1日）下午1時，共有382名普通科門診人員於網上實名聯署，當中資歷最深的醫生有20多年年資，香港大學肝病權威、內科及肝臟科講座教授黎青龍也有參與，惟他並非普通科門診醫生，其署名終被剔除。陸俊華表示，全港普通科門診約有600名醫生；382名聯署人之中，有139名是醫生。

陸俊華說，普通科門診雖不如醫院般高風險，但扮演着把關人的角色。他說，病人最近都不敢在診所逗留太久，「現在唯一就是想拿藥後盡快走，有人差點不想覆診，因爲口罩都沒有了……」

他認爲現在人心惶惶，說到底是因爲政府遲遲不封關。他形容醫護罷工猶如「天人交戰」，罷工真正目標是希望透過短暫的痛楚、小犧牲，換來社會整體上的轉變。

育有一名兩歲孩子的陸俊華擔心，一旦面對社區爆發，會把病毒帶回家感染小孩，雖獲醫管局派發500元住宿津貼，但即使自己租住酒店也可能傳染他人，於是他發起聯署。他說，聯署用途可能不大，但仍要讓政府聽到香港人及醫護的聲音，「我不會（走）很前的，你說前也只是輿論的前線，如果是在醫院的同事，他們是直接面對（病毒），我身體上的風險沒那麼高……」提起同事的安危，他不禁落淚。

普通科門診的醫護人員聯署要求：

1. 接納香港公共醫療醫生協會建議，加強邊境管制防控，全面封閉所有接壤中國關口，只批准香港市民及持有效工作或升學簽證的內地人入境本港。

2. 要求來自湖北的旅客如沒有病徵應自行離港，否則須強制進入隔離中心觀察14日。

3. 為醫療界提供充足且符合世衛標準的防疫裝備，確保隔離措施符合國際要求。

4. 推動全民抗疫，包括呼籲公眾在公共場所戴口罩、勤洗手及清潔環境等，確保市民可用合理價錢購入防疫裝備。

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