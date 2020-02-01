【武漢肺炎】高拔陞憂罷工影響病人　籲醫護再三考慮 (22:15)

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高拔陞在電郵表示，過去一段時間向前線同事及不同職系工會交代醫管局所採取的措施；他了解到部分工會成員因政府未能滿足全面封關等的訴求，醞釀罷工等工業行動。他稱任何形式的工業行動，都會影響公立醫院服務，損害病人利益，他希望透過坦誠交換防疫意見，讓同事再三考慮，與堅守崗位的同事聯手抗疫。

高拔陞表示，醫管局主席范鴻齡和他多次強調，減少中港兩地人流是防範疫情在社區爆發的重要有效措施；特區政府已宣布多項減少內地人來港和兩地人流的措施，醫管局認為這是正確方向，因為防止社區爆發，是保障市民和前線醫護人員的有效方法。

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